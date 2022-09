Verona, Sky: “Fatta per Simone Verdi dal Torino” (Di giovedì 1 settembre 2022) Verona Verdi- Il Verona è tornato subito al lavoro dopo il pari di ieri, in casa dell’Empoli per 1-1. Il Verona continua il suo lavoro in queste ultime ore rimanenenti di Calciomercato, dove gli Scaligeri provano a migliorare la loro rosa. L’avvio a rilento del nuovo Verona di mister Gabriele Cioffi ha convinto la società scaligera a tornare sul mercato. La partenza di Antonin Barak, direzione Fiorentina, ha lasciato un vuoto importante sulla trequarti, pertanto l’idea è quella di inserire un nuovo giocatore proprio in quella zona di campo. Come riporta Sky, il Direttore Sportivo, Francesco Marroccu, incontrerà a breve gli emissari del Torino per discutere di Simone Verdi. La trattativa è già in fase avanzata e pare esserci grande fiducia per una ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 1 settembre 2022)- Ilè tornato subito al lavoro dopo il pari di ieri, in casa dell’Empoli per 1-1. Ilcontinua il suo lavoro in queste ultime ore rimanenenti di Calciomercato, dove gli Scaligeri provano a migliorare la loro rosa. L’avvio a rilento del nuovodi mister Gabriele Cioffi ha convinto la società scaligera a tornare sul mercato. La partenza di Antonin Barak, direzione Fiorentina, ha lasciato un vuoto importante sulla trequarti, pertanto l’idea è quella di inserire un nuovo giocatore proprio in quella zona di campo. Come riporta Sky, il Direttore Sportivo, Francesco Marroccu, incontrerà a breve gli emissari delper discutere di. La trattativa è già in fase avanzata e pare esserci grande fiducia per una ...

