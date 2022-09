Va in arresto cardiaco 3 volte in meno di un’ora, poi in coma farmacologico: la storia di William (Di giovedì 1 settembre 2022) Va in arresto cardiaco per tre volte in meno di un’ora. L’uomo, un 43enne, ha sentito un forte dolore al petto e ha perso conoscenza. La vicenda La storia di William, responsabile di un magazzino di una ditta commerciale nel settore edile a Frosinone, è finita nel migliore dei modi ma è stata spaventosa per il 43enne e la sua famiglia. L’uomo mentre si trovava con gli amici a Posta Fibreno, nel Parco nazionale d’Abruzzo, stava preparando una grigliata quando ha sentito un forte dolore al petto e le braccia pesanti. Leggi anche: Entrano in casa di notte per derubarla ma… i vicini gli lanciano sedie e scope dal balcone L’arresto cardiaco e il coma farmacologico La compagna e uno dei suoi amici sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Va inper treindi. L’uomo, un 43enne, ha sentito un forte dolore al petto e ha perso conoscenza. La vicenda Ladi, responsabile di un magazzino di una ditta commerciale nel settore edile a Frosinone, è finita nel migliore dei modi ma è stata spaventosa per il 43enne e la sua famiglia. L’uomo mentre si trovava con gli amici a Posta Fibreno, nel Parco nazionale d’Abruzzo, stava preparando una grigliata quando ha sentito un forte dolore al petto e le braccia pesanti. Leggi anche: Entrano in casa di notte per derubarla ma… i vicini gli lanciano sedie e scope dal balcone L’e ilLa compagna e uno dei suoi amici sono ...

CorriereCitta : Va in arresto cardiaco 3 volte in meno di un’ora, poi in coma farmacologico: la storia di William - HalleyAitou : RT @itsmeback_: 24 agosto 2022. Wardell, 37 anni, il ciclista professionista è morto due giorni dopo aver vinto il campionato per arresto c… - chanlixblueprnt : io devo prenderlo per il viso e baciarlo oppure mi prende un arresto cardiaco - tint_adree : RT @itsmeback_: Il cerchio si chiude, dopo la semina, il raccolto… Pfizer ha comprato aziende farmaceutiche specializzate in tumori e cuor… - mattsca_ : RT @beacolombo_bc: @Er_Libanese7 Ho un arresto cardiaco questo sotto aveva la maglia della Giuve -