Usa: partito democratico vince in Alaska per la prima volta dopo 50 anni (Di giovedì 1 settembre 2022) Washington, 1 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - La democratica Mary Peltola ha vinto alle elezioni per la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti in Alaska, diventando la prima rappresentante del partito democratico nello stato dal 1971. Con oltre il 50 per cento dei voti, la deputata democratica ha prevalso sulla repubblicana Sarah Palin, diventando la prima nativa dell'Alaska a vincere un seggio al Congresso, nonché la prima donna a vincere il distretto generale dello stato, come riportato dalla Cnn . La vittoria di Peltola fa sì che i democratici prendano il seggio che era stato a lungo nelle mani dei repubblicani, dopo la morte, a marzo, del deputato repubblicano Don Young. La rappresentante democratica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Washington, 1 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - La democratica Mary Peltola ha vinto alle elezioni per la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti in, diventando larappresentante delnello stato dal 1971. Con oltre il 50 per cento dei voti, la deputata democratica ha prevalso sulla repubblicana Sarah Palin, diventando lanativa dell're un seggio al Congresso, nonché ladonna are il distretto generale dello stato, come riportato dalla Cnn . La vittoria di Peltola fa sì che i democratici prendano il seggio che era stato a lungo nelle mani dei repubblicani,la morte, a marzo, del deputato repubblicano Don Young. La rappresentante democratica ...

FMartina1 : RT @ROBZIK: Una buona notizia per il partito democratico USA. La candidata dem #MaryPeltola vince le elezioni suppletive della Camera in #… - ROBZIK : Una buona notizia per il partito democratico USA. La candidata dem #MaryPeltola vince le elezioni suppletive della… - Riledupforshit : RT @danalloydthomas: 'La decisione di Biden di reinsediare negli Usa tutti i minori clandestini non accompagnati e di affidarli a sponsor a… - RenzoCianchetti : RT @enzo43850491: Letta e l'agenda rossa di Draghi: Investimenti infiniti sulle armi Rendere il lavoro + precario Paghe da fame Sfruttament… - enzo43850491 : Letta e l'agenda rossa di Draghi: Investimenti infiniti sulle armi Rendere il lavoro + precario Paghe da fame Sfrut… -