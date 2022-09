Un posto al sole riapre tra spari e timori | il nodo si stringe intorno a LEI

LiberoMagazine_ : I fan di #unpostoalsole sono rimasti col fiato sospeso: e se a lasciare la soap fosse #Viola? #upas - nicolasavoia : #AscoltiTv soap 31/08 ??#twittamiBeautiful 2.440.000 20,60% ??#UnaVita 2.301.000 21,20% ??#TerraAmara 2.103.000 21,… - LAlimini76 : @Baccotvnews Il Cavallo e la Torre sta crollando e fa calare anche Un posto al sole, non è giusto - _muffinbutton : L’intro di Un Posto Al Sole. Solo un po’ più dark. - lesmisimo : RT @gleescovers: ed un posto al sole ancoraaa ci sarààà ?? -

La nuova stagione di Unalè iniziata decisamente col botto: fin dalle prime puntate, infatti, la soap opera di Rai 3 sta tenendo i fan con il fiato sospeso, in attesa di scoprire quale sarà il destino di due ...... Canale 5 " Caduta Libera: spettatori e il % di share; Rai Uno " Techetechetè: spettatori e il % di share; Canale 5 " Paperissima Sprint: spettatori e il % di share; Rai Tre " Unal: ...Nei risultati della sedicesima edizione dell'indagine della società Pts per "Il Sole 24 Ore", relativa all'indice di sportività, la città di Udine si è resa protagonista di un significativo passo in a ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...