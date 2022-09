Scarpa Pd | «Il lavoro non basta più per vivere | servono forme di sostegno al reddito» Ma Italia Viva la attacca – Il video

(Di giovedì 1 settembre 2022) «C’era una volta il partito del». Con un tweet il deputato di, eletto tra le fila del Pd, Luigi Marattin ha ripubblicato undi 24 secondi che ritrae Rachele, la più giovane capolista del Pd, sostenere la necessità di «interrompere quel circolo vizioso per cui ilè l’unico mezzo di sostentamento per le persone ed è unche comincia ad essere sempre più sottopagato, dequalificato e precario. E che sottrae tempo alla vita, piuttosto che essere parte della vita». A quel punto Marattin si domanda quali altri «mezzi di sostentamento» potrebbero rimpiazzare il: «Rendita, sussidio?». Affermando che «del, come dipendente, autonomo, imprenditore, non ci si deve mai vergognare». ...

L'ha sperimentato la 25enne Rachele, capolista Pd in Veneto, a cui il presidente della ... "Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui ilè l'unico mezzo di sostentamento per le ...... mi viene voglia di cancellare l'account - Rachele, capolista del Pd giovanissima e scelta da Letta, dice: "Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui ilè l'unico mezzo di ...Luigi Marattin su Twitter ha tirato fuori un video della 25enne Rachele Scarpa, capolista Pd in Veneto, in cui la candidata della sinistra afferma ...