Programmi TV di stasera, giovedì 1 settembre 2022. Berlusconi e Di Maio a Dritto e Rovescio, Amoroso in concerto su Canale 5 (Di giovedì 1 settembre 2022) Paolo Del Debbio - Dritto e Rovescio Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Basta un paio di baffi Film del 2019 di Fabrizio Costa con Antonia Liskova e Sergio Assisi. Trama: Sara sogna di diventare chef, ma non sa come farsi valere e finisce per perdere il lavoro. Presto arriva un’occasione unica: al suo ristorante preferito stanno cercando un nuovo chef, ma c’è un piccolo problema perchè il proprietario, Luca, dopo aver avuto il cuore spezzato dalla chef Giada Del Re che lo ha mollato, ha giurato di assumere soltanto chef uomini. Con l’aiuto del suo miglior amico Sergio, Sara decide di provare il tutto per tutto e farsi assumere travestendosi da uomo. Rai2, ore 21.00: Speciale Tg2 Post Attualità. La rubrica informatica del Tg2 si allunga con uno speciale in prima serata. Rai3, ore 21.25: La Grande Storia Documentario. Giovanni Paolo I – Il Papa ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 settembre 2022) Paolo Del Debbio -Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Basta un paio di baffi Film del 2019 di Fabrizio Costa con Antonia Liskova e Sergio Assisi. Trama: Sara sogna di diventare chef, ma non sa come farsi valere e finisce per perdere il lavoro. Presto arriva un’occasione unica: al suo ristorante preferito stanno cercando un nuovo chef, ma c’è un piccolo problema perchè il proprietario, Luca, dopo aver avuto il cuore spezzato dalla chef Giada Del Re che lo ha mollato, ha giurato di assumere soltanto chef uomini. Con l’aiuto del suo miglior amico Sergio, Sara decide di provare il tutto per tutto e farsi assumere travestendosi da uomo. Rai2, ore 21.00: Speciale Tg2 Post Attualità. La rubrica informatica del Tg2 si allunga con uno speciale in prima serata. Rai3, ore 21.25: La Grande Storia Documentario. Giovanni Paolo I – Il Papa ...

