Petrolio: Wti in calo a 88,90 dollari ( - 0,73%) (Di giovedì 1 settembre 2022) Prezzo del Petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a ottobre passa di mano a 88,90 dollari con un calo dello 0,73%. Il Brent con scadenza a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Prezzo delinquesta mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a ottobre passa di mano a 88,90con undello 0,73%. Il Brent con scadenza a ...

fisco24_info : Petrolio: Wti in calo a 88,90 dollari (-0,73%): Riduzione maggiore per Brent (-2,84%) a 96,49 dollari - classcnbc : #UPDATE - borse europee seguono #WallStreet e chiudono sotto la parità ????-1,2% ????-1,3% ????-0,9% ????-1,1% Piazza Aff… - classcnbc : Aggiornamento - Borse europee in rosso: ????-1% ????-1,1% ????-0,8% ????-1% A Piazza Affari corre #Unicredit (+3%) dopo a… - Michele54453683 : 09/2021 petrolio WTI a USD 65/70.- Nafta 0.85, oggi petrolio a USD 89.5 nafta 1.46. Ma a Berna c’è qualcuno che si preoccupa dei cittadini? - superludo70 : RT @classcnbc: MERCATI EUROPEI, AVVIO IN RIALZO ????+0,6% ????+0,3% ????+0,4% ????+0,2% In avvio di seduta, a Piazza Affari, #Pirelli +1,5%, #Uni… -