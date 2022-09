Perfino questa campagna elettorale merita di più del circo Barnum di Cartabianca (Di giovedì 1 settembre 2022) È tornata lei, sono tornati loro, a scodellare nel mesto piatto di questa non bella campagna elettorale tutto il trash più indigesto della recente e meno recente storia del servizio pubblico. È tornata dal mare («Sta dicendo che sono ingrassata?», ha chiesto alla sua “spalla” che aveva apprezzato “le curve”), e si è riportata appresso gli altri abbronzati mâitres à penser del programma, i soliti arruffapopoli e pittoreschi studiosi. Di tutto proprio c’è bisogno in queste settimane tranne che di talk fatti in questo modo. Sì, Bianca Berlinguer è tornata, e con una settimana d’anticipo (come avrebbe potuto ovviare la povera democrazia italiana?), facendo sloggiare un giornalista garbato e colto come Giorgio Zanchini, perché lei, Berlinguer, in Rai conta ancora eccome. La gente avrebbe bisogno di un po’ di livello, di sentire gente seria, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) È tornata lei, sono tornati loro, a scodellare nel mesto piatto dinon bellatutto il trash più indigesto della recente e meno recente storia del servizio pubblico. È tornata dal mare («Sta dicendo che sono ingrassata?», ha chiesto alla sua “spalla” che aveva apprezzato “le curve”), e si è riportata appresso gli altri abbronzati mâitres à penser del programma, i soliti arruffapopoli e pittoreschi studiosi. Di tutto proprio c’è bisogno in queste settimane tranne che di talk fatti in questo modo. Sì, Bianca Berlinguer è tornata, e con una settimana d’anticipo (come avrebbe potuto ovviare la povera democrazia italiana?), facendo sloggiare un giornalista garbato e colto come Giorgio Zanchini, perché lei, Berlinguer, in Rai conta ancora eccome. La gente avrebbe bisogno di un po’ di livello, di sentire gente seria, ...

