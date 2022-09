(Di giovedì 1 settembre 2022) «Cara, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei No vax. Perché nonun belsullaio e te dove e come vuoi?”. Questa lalanciata via Twitter dal ministro della Salutealla presidente di Fratelli d’Italia. «Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione», argomenta il ministro replicando a sua volta a un tweet in cui la leader di Fratelli d’Italia lo accusa di aver completamente fallito sul piano sanitario. Proponendo una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia, puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più il Green pass. September 1, 2022 su Open Leggi anche: Il ...

MamolkcsMamol : RT @felicya2000: buryoni ha deboonkato tutto nella sua monumentale opera 'virus' - felicya2000 : buryoni ha deboonkato tutto nella sua monumentale opera 'virus' - lagoleada_it : #Foggia, riprendono gli allenamenti agli ordini di mister Roberto #Boscaglia. Si avvicina la sfida di campionato co… - romanewseu : Juventus-Roma: anche il ct Roberto Mancini a vedere la sfida dello Stadium ?? - sportli26181512 : Donadoni: 'Se il Milan vuole correre, deve vincere. Ma occhio al Bologna...': Il doppio ex Roberto Donadoni ha parl… -

Open

E' la '' lanciata via Twitter dal ministro della Salute,Speranza. 'Ti candidi a governare l'Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione', ...E' la '' lanciata via Twitter dal ministro della Salute,Speranza . Leggi anche Commissione d'inchiesta Covid, cosa dicono Crisanti e Bassetti Covid Italia, Speranza: "Positivi devono ... La sfida di Roberto Speranza a Giorgia Meloni: «Facciamo un confronto su No vax e sanità» Pallacanestro Brescia comunica che da questa mattina è attiva la prevendita dei biglietti per la partita della VI Edizione del Trofeo Roberto Ferrari ...(Adnkronos) - "Cara Giorgia, vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei no vax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi". E' la 'sfida' lanciata v ...