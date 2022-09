In Afghanistan la guerra non è finita: “Il mondo si sta dimenticando di una tragedia umanitaria” (Di giovedì 1 settembre 2022) Stefano Sozza è il Country Director di Emergency in Afghanistan da aprile 2022 in un Paese devastato dalle lotte interne, dall’eredità della guerra e dal progressivo spegnersi dei riflettori. Sozza, laureato in Diritti dell’uomo e Etica della Cooperazione Internazionale, inizia a lavorare come operatore umanitario nel 2014 e, dopo esperienze con diverse organizzazioni non governative in Palestina, Sudan, Iraq e Siria, comincia la sua collaborazione con Emergency nell’aprile 2022 con il ruolo di Country Director in Afghanistan. Qual è la condizione attuale del Paese, rispetto a violenza, diritti e sanità, rispetto a un anno fa?“La situazione del Paese è critica. La prima cosa che notiamo è come l’Afghanistan sia scomparso dai media, se non per fatti sporadici di cronaca o anniversari, e anche dall’agenda internazionale. ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 1 settembre 2022) Stefano Sozza è il Country Director di Emergency inda aprile 2022 in un Paese devastato dalle lotte interne, dall’eredità dellae dal progressivo spegnersi dei riflettori. Sozza, laureato in Diritti dell’uomo e Etica della Cooperazione Internazionale, inizia a lavorare come operatore umanitario nel 2014 e, dopo esperienze con diverse organizzazioni non governative in Palestina, Sudan, Iraq e Siria, comincia la sua collaborazione con Emergency nell’aprile 2022 con il ruolo di Country Director in. Qual è la condizione attuale del Paese, rispetto a violenza, diritti e sanità, rispetto a un anno fa?“La situazione del Paese è critica. La prima cosa che notiamo è come l’sia scomparso dai media, se non per fatti sporadici di cronaca o anniversari, e anche dall’agenda internazionale. ...

LaVeritaWeb : Gli Usa daranno a Kiev materiale e addestramento per altri cinque anni. Da Berlino forniture per 500 milioni nel 20… - emergency_ong : Spinto dalla povertà, era andato in cerca di vecchi oggetti metallici da rivendere, per racimolare un po’ di denaro… - ravel80262268 : ??L'anno scorso, gli Stati Uniti si sono ritirati dall'Afghanistan, perché era in corso questa guerra? Cosa hanno o… - CristianCegagge : RT @dariosci1: La caduta del muro di Berlino, libertà di stampa, Glasnost e Perestrojka, la fine della guerra in Afghanistan, il trattato I… - Luce_news : In Afghanistan la guerra non è finita: “Il mondo si sta dimenticando di una tragedia umanitaria” -