**Elezioni: Letta, 'Pd primo partito tra giovani, sarà punto cambiamento campagna'** (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Io sono molto contento perchè il sondaggio uscito oggi ci da primo partito tra i 18-24 anni. Sono convinto che loro, i giovani, saranno il punto di cambiamento di questa campagna elettorale". Così Enrico Letta a Sky Tg24.

