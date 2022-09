Doping | Palomino ascoltato dalla procura | ' Voglio tornare presto in campo'

(Di giovedì 1 settembre 2022) Jose Luis, risultato positivo al clostebol in un controllo a sorpresa questa estate, è statoanti. "Ho detto come stanno le cose e lami ha. ...

Jose Luis, risultato positivo al clostebol in un controllo a sorpresa questa estate, è stato ascoltato dalla procura antidoping. "Ho detto come stanno le cose e la procura mi ha ascoltato. Ora ...Nel corso dell'audizione,(accompagnato dai legali Maria Turco e Luigio Chiappero) s'è dichiarato incolpevole davanti al procuratore di Nado Italia, Pierfilippo Laviani, sostenendo la tesi ..."È difficile, ma sono fiducioso e spero che tutto questo passi velocemente. Spero di tornare presto in campo ". Lo ha detto José Luis Palomino, difensore dell'Atalanta, risultato positivo al clostebol ...ROMA - " È difficile, ma sono fiducioso e spero che tutto questo passi velocemente. Spero di tornare presto in campo ". Lo ha detto José Luis Palomino, difensore dell' Atalanta, risultato positivo al ...