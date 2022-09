Difficile battere il fascino degli scatti vintage (Di giovedì 1 settembre 2022) È una lunga storia di foto, quella della Mostra del Cinema di Venezia. Giunta ai 90 anni – ma con 79 edizioni ufficiali – la manifestazione che nel 1936 si trasferì definitivamente al Lido è il Festival di Cinema più antico al mondo – come dice chi vuole darsi un tono. Perciò ne è passata di gente, eccome. Sono passati anche molti stili, mode, rituali di gozzoviglie e topos della fotografie della star. Come quello degli scatti a bordo mare e la variante tutta veneziana della bella in gondola scaraventata nel Canal Grande (oggi i piedi in acqua li mette solo la madrina nel giorno di apertura, vestitissima e controllatissima da agenti e publicist). Le più belle foto storiche del Festival del cinema di Venezia ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 settembre 2022) È una lunga storia di foto, quella della Mostra del Cinema di Venezia. Giunta ai 90 anni – ma con 79 edizioni ufficiali – la manifestazione che nel 1936 si trasferì definitivamente al Lido è il Festival di Cinema più antico al mondo – come dice chi vuole darsi un tono. Perciò ne è passata di gente, eccome. Sono passati anche molti stili, mode, rituali di gozzoviglie e topos della fotografie della star. Come quelloa bordo mare e la variante tutta veneziana della bella in gondola scaraventata nel Canal Grande (oggi i piedi in acqua li mette solo la madrina nel giorno di apertura, vestitissima e controllatissima da agenti e publicist). Le più belle foto storiche del Festival del cinema di Venezia ...

Dissidia31059 : @F1Daviderusso Sarà difficile battere Max in casa, di sicuro però non vedo una doppietta RB se non altro perché sig… - NiccolFrancesc6 : @givemelove_24 @Anto_Cap_ Dobbiamo solo pensare a battere il Plzen ed il Barcellona (difficile ma non impossibile)… - duxfightdemon2 : RT @comein1specchio: @christian_fsi Io ho avuto una educazione di valori, stimoli culturali e relazioni che neanche ti puoi immaginare. Io… - comein1specchio : @christian_fsi Io ho avuto una educazione di valori, stimoli culturali e relazioni che neanche ti puoi immaginare.… - Alenize82 : @Deiana_Luca9 È una giocatrice in crisi totale da mesi. Perderebbe anche con te, se becchi una giornata buona. Biso… -