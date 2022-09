Covid, Centaurus non sfonda: Omicron 5 la più insidiosa tra le varianti (Di giovedì 1 settembre 2022) Nonostante i ripetuti allarmi, la sottovariante Centaurus “non prende il sopravvento su Omicron 5”. Lo rileva il monitoraggio indipendente settimanale dell’andamento Covid in Italia realizzato dalla Fondazione Gimbe. Il presidente, Nino Cartabellotta sottolinea poi che “Centaurus sta circolando da tre mesi senza prendere il sopravvento su Omicron 5 e l’European Centre for Disease Control and Prevention la classifica come ‘variante di interesse’ e non ‘di preoccupazione’: è in grado di eludere la risposta immunitaria, ma non ci sono evidenze di una sua maggiore trasmissibilità o gravità clinica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Nonostante i ripetuti allarmi, la sottovariante“non prende il sopravvento su5”. Lo rileva il monitoraggio indipendente settimanale dell’andamentoin Italia realizzato dalla Fondazione Gimbe. Il presidente, Nino Cartabellotta sottolinea poi che “sta circolando da tre mesi senza prendere il sopravvento su5 e l’European Centre for Disease Control and Prevention la classifica come ‘variante di interesse’ e non ‘di preoccupazione’: è in grado di eludere la risposta immunitaria, ma non ci sono evidenze di una sua maggiore trasmissibilità o gravità clinica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

