Blitz contro la ‘Ndrangheta | 202 misure cautelari e sequestri di beni

(Di giovedì 1 settembre 2022) COSENZA (ITALPRESS) – Maxi operazionelaa Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale. Carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza, in collaborazione con lo Scico di Roma, hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di 202 persone. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti inerenti all’organizzazione illecita dell’attività di giochi – anche d’azzardo – e di scommesse, delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento die valori, nonchè in ordine ad altri numerosi delitti, ...

