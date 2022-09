Avete mai visto un Anello di Einstein? Il James Webb ne ha catturato uno ed è di una bellezza unica (Di giovedì 1 settembre 2022) Il telescopio spaziale James Webb continua a regalare fotografie a dir poco impressionanti, e l’ultima in ordine di tempo ha come oggetto un cosiddetto Anello di Einstein. Anello di Einstein, 1/9/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio uno scienziato facente parte di un team esterno ha pubblicato uno scatto che ha come oggetto la galassia SPT-S J041839-4751.8, situata a 12 miliardi di anni luce dalla Terra; un’immagine che è stata immortalata tramite lo strumento Mid-Infrared Instrument (MIRI) e che è stata pubblicata su Reddit. Come si può notare dallo scatto che trovate pubblicato anche su questa pagine, la galassia ha una struttura circolare che la circonda e che viene appunto definita Anello di Einstein. La sua particolarità è che non rappresenta ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Il telescopio spazialecontinua a regalare fotografie a dir poco impressionanti, e l’ultima in ordine di tempo ha come oggetto un cosiddettodidi, 1/9/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio uno scienziato facente parte di un team esterno ha pubblicato uno scatto che ha come oggetto la galassia SPT-S J041839-4751.8, situata a 12 miliardi di anni luce dalla Terra; un’immagine che è stata immortalata tramite lo strumento Mid-Infrared Instrument (MIRI) e che è stata pubblicata su Reddit. Come si può notare dallo scatto che trovate pubblicato anche su questa pagine, la galassia ha una struttura circolare che la circonda e che viene appunto definitadi. La sua particolarità è che non rappresenta ...

