Auto in fiamme sulla tangenziale (Di giovedì 1 settembre 2022) I vigili del fuoco sono intervenute questa mattina sulla tangenziale di Asti per un'incendio nel tratto tra Isola e la Boana. Un'Auto a gasolio che viaggiava in direzione di Asti è stata avvolta da un ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 1 settembre 2022) I vigili del fuoco sono intervenute questa mattinadi Asti per un'incendio nel tratto tra Isola e la Boana. Un'a gasolio che viaggiava in direzione di Asti è stata avvolta da un ...

GazzettadAsti : Auto in fiamme sulla tangenziale - venti4ore : Tragedia sulla A12; auto in fiamme, muore una bambina di 5 anni - Perla19733917 : RT @Ultimo_Samurai_: @ArmoniosiAccent A Roma poi hanno anche il privilegio delle fiamme… in nessun altra città d’Italia sali su un autobus… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Incidente sull’A12 tra Versilia e Massa, auto si ribalta e prende fuoco: morta bimba di 5 anni - PugliaStream : Salento, tre auto in fiamme nella notte a Taurisano. Danneggiato anche un autocarro. Indendio di origine dolosa -

Auto in fiamme sulla tangenziale I vigili del fuoco sono intervenute questa mattina sulla tangenziale di Asti per un'incendio nel tratto tra Isola e la Boana. Un'auto a gasolio che viaggiava in direzione di Asti è stata avvolta da un rogo. I vigili del fuoco allertati da diverse chiamate hanno spento l'incendio che ha distrutto la vettura. Sul posto anche la ... Incidente sulla A12 in Toscana, auto si ribalta e prende fuoco: muore bimba di 5 anni ... viaggiava con i genitori e la sorellina di 10 anni a bordo di un'auto che si è ribaltata dopo un tamponamento e poco dopo è andata in fiamme. Per lei non c'è stato niente da fare: sbalzata fuori ... l'Adige Auto in fiamme sulla tangenziale I vigili del fuoco sono intervenute questa mattina sulla tangenziale di Asti per un’incendio nel tratto tra Isola e la Boana. Un’auto a gasolio che ... Violento scontro tra due auto sull’A12, muore bimba residente in Calabria Una bambina di 4 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, sull'autostrada A12 Genova-Livorno ... I vigili del fuoco sono intervenute questa mattina sulla tangenziale di Asti per un'incendio nel tratto tra Isola e la Boana. Un'a gasolio che viaggiava in direzione di Asti è stata avvolta da un rogo. I vigili del fuoco allertati da diverse chiamate hanno spento l'incendio che ha distrutto la vettura. Sul posto anche la ...... viaggiava con i genitori e la sorellina di 10 anni a bordo di un'che si è ribaltata dopo un tamponamento e poco dopo è andata in. Per lei non c'è stato niente da fare: sbalzata fuori ... Un'auto in fiamme, esplosione e paura a Gardolo I vigili del fuoco sono intervenute questa mattina sulla tangenziale di Asti per un’incendio nel tratto tra Isola e la Boana. Un’auto a gasolio che ...Una bambina di 4 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, sull'autostrada A12 Genova-Livorno ...