Arriva all’Unisa l’innovativo curriculum in “Elettronica per il Sound Design”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Novità nell’offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno. Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2022/2023 alin “per il” della laurea magistrale in Ingegneria. Si tratta di uno dei primi percorsi universitari di questo tipo a livello nazionale, che si propone di formare una figura professionale sempre più richiesta dal mercato del lavoro, l’ingegnere elettronico specializzato nel. In passato legato specificamente alla produzione musicale e alla gestione degli eventi, oggi questo profilo professionale con l’avvento del digitale e l’evoluzione tecnologica si occupa di sviluppare ...

