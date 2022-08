Venezia 2022: torna lo spazio Codacons di Gianni Ippoliti 'Ridateci i soldi' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da oggi i frequentatori della Mostra del Cinema di Venezia 2022 potranno muovere le loro critiche ai film nello spazio di Gianni Ippoliti e Codacons 'Ridateci i soldi'. Da oggi alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 torna lo spazio "Ridateci i soldi", tradizionale iniziativa organizzata dal Codacons al Lido: uno spazio allestito dall'Associazione e gestito da Gianni Ippoliti dove gli spettatori della kermesse potranno lasciare i propri commenti su film in concorso, attori, registi, e sull'evento in generale, esprimendo apprezzamenti e critiche. Anche l'anno scorso l'iniziativa ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da oggi i frequentatori della Mostra del Cinema dipotranno muovere le loro critiche ai film nellodi'. Da oggi alla Mostra del Cinema dilo", tradizionale iniziativa organizzata dalal Lido: unoallestito dall'Associazione e gestito dadove gli spettatori della kermesse potranno lasciare i propri commenti su film in concorso, attori, registi, e sull'evento in generale, esprimendo apprezzamenti e critiche. Anche l'anno scorso l'iniziativa ha ...

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Due superstar come Chaterine Deneuve e Julianne Moore apriranno domani al Lido alle 19 la 79/a Mostra… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il via ufficiale il 31… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | La madrina Rocio Munoz Morales incanta il Lido. L'attrice spagnola è arrivata a Venezia per la Mostra… - fattoquotidiano : Turismo in Friuli Venezia Giulia, per i manifesti la Regione sceglie la foto di un lago. Che però è in Austria (anc… - radiosintony : Al via la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia -