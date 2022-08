Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 10:10 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo stop stamani per tre giorni alle forniture di gas all’Unione Europea dalla Russia per lavori di manutenzione al nord stream dice che mo dà la colpa problemi derivanti dalle sanzioni occidentali sul camion e argento darmi delle imprese italiane che parlano di extra costi per 60 miliardi e rischio deindustrializzazione extra profitti entro oggi mini sanzioni poi per le società del settore energetico che non avranno pagato la tassa del 5% scatta una maxi-multa è morto ieri a 91 anni mikhail Gorbaciov ultimo leader dell’Unione Sovietica un leader raro che il lavoro per un mondo più sicuro l’ha definito biden Kiev Tu intanto le difese russe sul fronte del Carson e accusa molte di bombardare i corridoi necessario al passaggio della missione della IAA partita stamani da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo stop stamani per tre giorni alle forniture di gas all’Unione Europea dalla Russia per lavori di manutenzione al nord stream dice che mo dà la colpa problemi derivanti dalle sanzioni occidentali sul camion e argento darmi delle imprese italiane che parlano di extra costi per 60 miliardi e rischio deindustrializzazione extra profitti entro oggi mini sanzioni poi per le società del settore energetico che non avranno pagato la tassa del 5% scatta una maxi-multa è morto ieri a 91 anni mikhail Gorbaciov ultimo leader dell’Unione Sovietica un leader raro che il lavoro per un mondo più sicuro l’ha definito biden Kiev Tu intanto le difese russe sul fronte del Carson e accusa molte di bombardare i corridoi necessario al passaggio della missione della IAA partita stamani da ...

