Ultime Notizie – Nucleare, Bonelli: “Ecco la mappa segreta delle centrali di Calenda e centrodestra” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quattordici centrali Nucleare in altrettante località: secondo Angelo Bonelli, co portavoce di Europa Verde, è questa la ‘mappa’ segreta predisposta da Calenda, Berlusconi, Salvini e Meloni; è qui che il centro destra vuole mettere le centrali “ma non ha il coraggio di dirlo”. Le località individuate per ospitare le centrali nucleari sono: Torino Vercellese, Caorso, Monfalcone, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Termoli, Brindisi, Palma di Montechiaro, Scansano Jonico, Garigliano, Borgo Sabotino, Montalto di Castro, Scarlino, Oristano. “Oggi facciamo un’operazione verità: rendiamo pubblici i siti in cui verrebbero realizzate le centrali nucleari che Calenda e Salvini propongono e che non hanno il coraggio di dire. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quattordiciin altrettante località: secondo Angelo, co portavoce di Europa Verde, è questa la ‘predisposta da, Berlusconi, Salvini e Meloni; è qui che il centro destra vuole mettere le“ma non ha il coraggio di dirlo”. Le località individuate per ospitare lenucleari sono: Torino Vercellese, Caorso, Monfalcone, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Termoli, Brindisi, Palma di Montechiaro, Scansano Jonico, Garigliano, Borgo Sabotino, Montalto di Castro, Scarlino, Oristano. “Oggi facciamo un’operazione verità: rendiamo pubblici i siti in cui verrebbero realizzate lenucleari chee Salvini propongono e che non hanno il coraggio di dire. ...

sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - marcoleofrigio : RT @marcoleofrigio: Ucraina ultime notizie. Aiea prevede missione permanente a Zaporizhzhia, ok della Russia. Eni, Gazprom ha comunicat… - marcoleofrigio : Ucraina ultime notizie. Aiea prevede missione permanente a Zaporizhzhia, ok della Russia. Eni, Gazprom ha comun… -