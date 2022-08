lucabianchin7 : Ipotesi per il #closing e il passaggio del #Milan a #RedBird: possibile annuncio ufficiale domani in tarda mattinat… - fattoquotidiano : Milan, firmato il closing: ufficiale il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Closing firmato: il Milan è di RedBird ???? - fisco24_info : Calcio: ufficiale closing, Milan a RedBird: Operazione da 1.2 miliardi di euro, Elliott cede dopo 4 anni - sportli26181512 : Milan, è ufficiale: firmato il closing con RedBird: Giornata storica per il Milan: il fondo Elliott ha ceduto il 99… -

RedBird di Gerry Cardinale è formalmente il nuovo proprietario del Milan. Anche l'ultimo atto della cessione, il, è andato a buon fine. Lo annuncia il club rossonero in una nota. RedBird Capital Partners acquista il Milan per 1.2 miliardi di euro da Elliott Advisor UK Limited che dopo quattro anni passa ...Il Milan, tra le scorie del pareggio col Sassuolo e la fibrillazione per l'ufficialità del... Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica ...stavolta è ufficiale e definitivo: dopo che RedBird Capital Partners pochi mesi fa aveva completato il 'signing' per il passaggio delle quote del club rossonero acquisendole dall'altro fondo americano ...Il closing del Milan si attendeva da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità: RedBird Capital Partners ha annunciato di aver completato l’acquisizione del club rossonero per 1,2 miliardi di euro.