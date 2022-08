Supplenze ATA | al via le convocazioni da graduatorie di terza fascia Ecco dove Aggiornato con Torino e Sassari

scuolainforma : Supplenze personale ATA 2022/23, importi stipendi (TABELLA) - scuolainforma : #Supplenze #ATA, divieto sostituzione CS: quali sono le deroghe? - scuolainforma : Supplenze ATA 2022/23, partono le convocazioni dalle graduatorie di terza fascia (NOTA) - orizzontescuola : Supplenze ATA 2022: si passa alle nomine da terza fascia. Ecco dove e per quali profili - orizzontescuola : Supplenze ATA, al via le convocazioni da graduatorie di terza fascia -

..."Per due anni la scuola ha avuto un organico aggiuntivo a prima di 80mila persone tra docenti e,... di cui cinque portati a termine - mancano 200 milaannuali. "E' sicuramente un anno che ..."Per due anni la scuola ha avuto un organico aggiuntivo prima di 80mila persone tra docenti e, ... di cui cinque portati a termine - mancano 200milaannuali. "È sicuramente un anno che ...Riparte da domani il nuovo anno scolastico senza obbligo di mascherine, distanziamento e vaccinazione. Ma alcuni problemi rimangono sempre gli stessi, denunciano i sindacati della scuola. A partire da ...“Un’assemblea del personale Ata prima dell’inizio dell’anno scolastico non si era mai verificata a Firenze, segno della gravità della situazione”. Lo dichiara l’Flc Cgil in un comunicato di queste ore ...