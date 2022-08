Spalletti : " Brutto primo tempo, il nostro mercato è chiuso " (Di mercoledì 31 agosto 2022) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la gara con il Lecce, di seguito le sue parole : "Cosa è mancato? La velocità della giocata e in quel caso diventi prevedibile. Le distanze di squadra si vengono ad allungare, quando perdi palla non riesci a fare la riaggressione veloce. Il primo tempo si costruiva lento, loro ci hanno portato in giro perchè non eravamo corti. Siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo molto meglio, loro poi si sono chiusi ed è diventato difficile". Sulle prestazione dei nuovi"Bisogna allenarsi insieme, lavorare insieme. Non è molto che sono qui, ci sono degli step da fare. È una cosa abbastanza normale, pensavo che nel primo tempo si potesse avere lo stesso degli equilibri avendo protetto Raspadori con la corsa di Elmas. Dovevamo avere ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa dopo la gara con il Lecce, di seguito le sue parole : "Cosa è mancato? La velocità della giocata e in quel caso diventi prevedibile. Le distanze di squadra si vengono ad allungare, quando perdi palla non riesci a fare la riaggressione veloce. Ilsi costruiva lento, loro ci hanno portato in giro perchè non eravamo corti. Siamo andati in difficoltà. Nel secondomolto meglio, loro poi si sono chiusi ed è diventato difficile". Sulle prestazione dei nuovi"Bisogna allenarsi insieme, lavorare insieme. Non è molto che sono qui, ci sono degli step da fare. È una cosa abbastanza normale, pensavo che nelsi potesse avere lo stesso degli equilibri avendo protetto Raspadori con la corsa di Elmas. Dovevamo avere ...

