Se scappi da te stessa pagherai un prezzo troppo alto un giorno

Leggi su dilei

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Lo abbiamo fatto tutte, almeno una volta nella vita. Siamo scappate da qualcuno o da qualcosa per i motivi più disparati. A volte ci siamo pentite di questa scelta, altre volte, invece, abbiamo capito che quella di correre via era l’unica soluzione per salvarci da un disastro emotivo che non avrebbe fatto sconti. Scappare ogni tanto va bene, del resto questo è un istinto primordiale questo che ci porta ad allontanarci da tutte quelle situazioni che non ci fanno sentire al sicuro. Ma se c’è una cosa che non dobbiamo mai fare è quella di scappare da noi stesse, dalla voce delle nostre emozioni, dai sentimenti e dalle difficoltà, dalle responsabilità che dobbiamo assumerci per cambiare e migliorare la nostra vita. Non fuggire da teI cambiamenti, gli imprevisti e gli ostacoli fanno parte della vita. E questi possono verificarsi in qualsiasi momento, sia dentro che ...