Pfizer, all’improvviso la follia: non assume bianchi per aumentare la “diversità razziale” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – Pfizer non assume bianchi e asiatici. L’ultima follia politicamente corretta applicata all’economia è riportata da Agenzia Nova. In un contesto che pare sempre più un “razzismo al contrario” più che antirazzismo, la questione scatena prevedibilmente delle feroci polemiche negli Usa, che coinvolgono perfino i maggiori rappresentanti della difesa dei diritti civili. Pfizer, no ad assunzioni di bianchi e asiatici Per Pfizer niente bianchi e asiatici nelle nuove assunzioni. Il colosso farmaceutico lo ha disposto nel suo programma di nuovi ingressi di neolaureati Breakthrough Fellowship Program, riservato ad afroamericani, latinoamericani e nativi americani. Il motivo risiede nella “necessità” di promuovere la “diversità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago –none asiatici. L’ultimapoliticamente corretta applicata all’economia è riportata da Agenzia Nova. In un contesto che pare sempre più un “razzismo al contrario” più che antirazzismo, la questione scatena prevedibilmente delle feroci polemiche negli Usa, che coinvolgono perfino i maggiori rappresentanti della difesa dei diritti civili., no ad assunzioni die asiatici Pernientee asiatici nelle nuove assunzioni. Il colosso farmaceutico lo ha disposto nel suo programma di nuovi ingressi di neolaureati Breakthrough Fellowship Program, riservato ad afroamericani, latinoamericani e nativi americani. Il motivo risiede nella “necessità” di promuovere la “...

