Nathan Falco Briatore è diventato Ceo di una società a 12 anni

TravisBicklez1 : @LaSamy65280885 SuperViky con Nathan Falco Briatore in mezzo. - paolinab : @mastrodonato81 @FraPrincipess_ Lascia stare, uno che si chiama Nathan Falco lo capisci subito che è bravo - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Classe 2010, Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è trai i CEO più giovani al mondo - fanpage : Classe 2010, Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è trai i CEO più giovani al mondo - LorenzoMarmorat : Nella prossima vita, se possibile, vorrei rinascere Nathan Falco Briatore. -

Il figlio di Flavio Briatore amministratore delegato Dagli orsetti di peluche agli orsi di Billionaire Bears il salto non è breve. Eppure a soli 12 anni lo ha fattoBriatore, diventando già alla sua tenera età amministratore delegato " anzi ceo " di una società dell'universo imprenditoriale del famoso papà, Flavio Briatore. Dal suo profilo Instagram, ...Da diverse settimane si mormora che Elisabetta Gregoraci , attenta a non comparire negli scatti dei paparazzi per tutelare il bel rapporto con Flavio Briatore per amore del figlio, sia ...Classe 2010, Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è trai i CEO più giovani al mondo ...