Napoli, in 4 sullo scooter con 2 bimbi e senza casco: Borrelli segnala e viene insultato (Di mercoledì 31 agosto 2022) sullo scooter in 4, senza casco, e con due bambini: un uomo, la moglie e i due figli piccoli. Li ha incrociati a Napoli, a Mergellina, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che si trovava lì – pochi giorni dopo un incidente in cui è morto un bimbo di 4 anni che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022)in 4,, e con due bambini: un uomo, la moglie e i due figli piccoli. Li ha incrociati a, a Mergellina, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio, che si trovava lì – pochi giorni dopo un incidente in cui è morto un bimbo di 4 anni che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia il 40% delle risorse del PNRR andrà al Sud. Ora flessibilità a Bruxelles per spendere le ris… - mapivi63 : RT @fanpage: In 4 su scooter con 2 bimbi e senza casco, insultato consigliere regionale Borrelli che denuncia il caso - PonzErica : RT @fanpage: In 4 su scooter con 2 bimbi e senza casco, insultato consigliere regionale Borrelli che denuncia il caso - Mimmo2607 : RT @fanpage: In 4 su scooter con 2 bimbi e senza casco, insultato consigliere regionale Borrelli che denuncia il caso - SoniaSamoggia : RT @fanpage: In 4 su scooter con 2 bimbi e senza casco, insultato consigliere regionale Borrelli che denuncia il caso -