Milano: vasto incendio nella notte in edificio abbandonato, nessun ferito (Di mercoledì 31 agosto 2022) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Un vasto incendio, divampato la scorsa notte nella periferia di Milano, ha coinvolto un edificio abbandonato di via privata Marco Fabio Quintiliano. Lo stabile, di 4 piani, è abitato da diversi senza tetto. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 e 30. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e alle forze dell'ordine. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte e l'intervento si è concluso alle prime ore del giorno, poco dopo le 4. nessun ferito o intossicato è stato segnalato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. (Adnkronos) - Un, divampato la scorsaperiferia di, ha coinvolto undi via privata Marco Fabio Quintiliano. Lo stabile, di 4 piani, è abitato da diversi senza tetto. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 e 30. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e alle forze dell'ordine. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta lae l'intervento si è concluso alle prime ore del giorno, poco dopo le 4.o intossicato è stato segnalato.

SkyTG24 : #Milano, vasto incendio in uno stabile abbandonato in periferia - sofia_vasto : RT @trovapet: #AltraRazza maschio in adozione a #Milano - sofia_vasto : RT @UnOnlus: Micia Elena adottata qualche mese fa cerca nuovamente #adozione ?? Ora si trova in prov di Milano Non fatela finire in una co… - sofia_vasto : RT @cercoCane: Serena giovane taglia contenuta a Milano - sofia_vasto : RT @trovapet: #AltraRazza maschio in adozione a #Ravenna -