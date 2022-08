Le targhe kosovare | le auto serbe e le tensioni che l’Europa non riesce a frenare

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) I fantasmi del Kosovo riprendono vita, ancora una volta La decisione del premier Kurti di introdurre l’obbligo per lemobili dell’uso dellea discapito di quelleha riacceso lo scorso luglio gli scontri e le proteste della minoranza serba del paese, come sempre sostenuta dal presidente serbo Vucic. Torna a galla, quindi, la storica contrapposizione tra serbi e gli albanesi kosovari. Chi può intercedere per porre fine alle “battaglia delle”? E perché proprio Bruxelles? Un podcast di Europhonica in collaborazione con Linkiesta Europea, a cura di Chiara Vilardo.