Juventus | Gazzetta | “Paredes sotto la mole con Fabian sotto la Torre”

MarcoGuidi13 : La situazione #Paredes al momento: #Juve ancora in pole, vero l'inserimento dell'#Arsenal, ma c'è ottimismo di trov… - Gazzetta_it : Juventus: Paredes è bianconero, arriva dal Psg in prestito - Gazzetta_it : Juve, finalmente Di Maria: 'vede' la Fiorentina e punta tutto sul Psg #DiMaria - chicco_1990 : @MaxSentenza @ferny77528037 @FabrizioJuve10 @DVercio @LuliLuis21 @mikelelomb @CiulliSandra @frankleggiero - frapietrella : Il pupillo di Claudio Borghi va alla Juve. Tra Giampaolo, Spalletti, Totti, Riquelme e quel crack alla caviglia fru… -

...è cambiato lo scenario relativo al futuro di Nicolò Fagioli, dopo le tante voci che sono circolate sul conto del centrocampista bianconero negli ultimi giorni. Come riportato da La...Gli ultimi tasselli nella serata di martedì sono finiti correttamente al loro posto: come anticipato da Ladello Sport , Leandro Paredes è un giocatore della. Il Psg e il club bianconero hanno trovato l'accordo e perfezionato i dettagli del contratto. L'ex Roma - che sosterrà le visite ...Come racconta Gazzetta, Fagioli per lo Spezia tornerà a disposizione così come Angel Di Maria: out dalla prima giornata per una lesione all’ ...Quella col Torino è stata l'ennesima stagione da dimenticare per Marko Pjaca. Non una novità per l'esterno croato, che negli ultimi anni tra infortuni e difficoltà di adattamento non è riuscito a conv ...