Inter | al via la vendita libera dei Champions pack

Ritorna la UEFA Champions League: l'Inter è stata sorteggiata nel girone C, insieme a Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. San Siro si prepara ad essere di nuovo teatro di sfide affascinanti nelle grandi notti europee. I tifosi nerazzurri potranno assistere a grandi match, a partire dall'esordio contro il Bayern, in programma mercoledì 7 settembre L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

