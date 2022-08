Flavio Briatore, confessione a sorpresa: “Sono ancora sotto choc” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tra le colonne di “Verità & Affari”, Flavio Briatore si lascia andare ad una confessione a sorpresa. Il ricco imprenditore dichiara di essere “ancora sotto choc”. L’episodio l’ha segnato fortemente e adesso sicuramente ci vorrà tempo per riprendersi. Siete curiosi di sapere cosa gli è successo? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) Flavio Briatore finisce in ospedale: l’annuncio sui social La carriera di Flavio Briatore Flavio Briatore è uno degli imprenditori più famosi in Italia. È stato team manager in Formula 1 per la scuderia Benetton, poi divenuta Renault. È a capo del Gruppo internazionale di hospitality di ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tra le colonne di “Verità & Affari”,si lascia andare ad una. Il ricco imprenditore dichiara di essere “”. L’episodio l’ha segnato fortemente e adesso sicuramente ci vorrà tempo per riprendersi. Siete curiosi di sapere cosa gli è successo? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…)finisce in ospedale: l’annuncio sui social La carriera diè uno degli imprenditori più famosi in Italia. È stato team manager in Formula 1 per la scuderia Benetton, poi divenuta Renault. È a capo del Gruppo internazionale di hospitality di ...

nicolaPalumbo00 : RT @Libero_official: Flavio Briatore salva 100 migranti col suo yacht: 'È stato devastante', il racconto-choc - PaoloCaminiti1 : RT @Libero_official: Flavio Briatore salva 100 migranti col suo yacht: 'È stato devastante', il racconto-choc - tempoweb : 'Situazione disastrosa'. #Briatore racconta come ha salvato i #migranti #31 agosto #iltempoquotidiano… - sassarichannel : I just uploaded “60° della costa smeralda, Flavio Briatore imprenditore e manager sportivo.” to #Vimeo: - zazoomblog : Nathan Falco il figlio di Flavio Briatore è Ceo di una società a 12 anni: ecco cos’è il suo Billionaire Bears Nft -… -