Enzo Iacchetti compie 70 anni | la sua carriera tra mille cose e il successo con Striscia La Notizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ una cosa che succede non di rado nel mondo un po’ confuso dei media. Capita che un cantante, un attore, un regista abbia fatto nella suama venga ricordato, anzi identificato con una sola di quelle, un film, una canzone, un programma che hanno avuto uno straordinarioe che finiscono per nascondere e oscurare tutto il resto. Vinco, come dicevan tutti,che oggi70appartiene a questa schiera. Ha fatto un sacco di: ha esordito con le performances cabarettistiche al mitico Derby, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alle sue canzoni e poesie bonsai al Maurizio Costanzo show, ha fatto l’attore in parecchi film e in serie televisive di ...