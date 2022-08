Cremonese, ufficiale il ritorno di Carnesecchi: arriva in prestito (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Cremonese ha reso noto di “aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Carnesecchi”. “Nato a Rimini il primo luglio del 2000, Carnesecchi con la maglia grigiorossa è stato tra i protagonisti della salvezza conquistata nella stagione 2020/21 e successivamente tra le colonne della storica promozione ottenuta al termine dell’ultimo campionato di Serie B. Complessivamente con la Cremonese è già sceso in campo 57 volte, totalizzando 17 ‘clean sheet’. Capitano della Nazionale Under 21, vanta 18 presenze e la partecipazione al Campionato europeo di categoria dello scorso anno”, ha aggiunto la società grigiorossa. Il prestito è stato, poi, confermato dall’Atalanta: “Ceduto alla Cremonese il calciatore Marco ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Laha reso noto di “aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco”. “Nato a Rimini il primo luglio del 2000,con la maglia grigiorossa è stato tra i protagonisti della salvezza conquistata nella stagione 2020/21 e successivamente tra le colonne della storica promozione ottenuta al termine dell’ultimo campionato di Serie B. Complessivamente con laè già sceso in campo 57 volte, totalizzando 17 ‘clean sheet’. Capitano della Nazionale Under 21, vanta 18 presenze e la partecipazione al Campionato europeo di categoria dello scorso anno”, ha aggiunto la società grigiorossa. Ilè stato, poi, confermato dall’Atalanta: “Ceduto allail calciatore Marco ...

