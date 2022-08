Cremonese, UFFICIALE: due cessioni alla Spal (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due calciatori lasciano la Cremonese per la Spal (serie B): il centrocampista Luca Valzania (classe 1996 ex Atalanta) in prestito; a titolo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due calciatori lasciano laper la(serie B): il centrocampista Luca Valzania (classe 1996 ex Atalanta) in prestito; a titolo...

sportli26181512 : Cremonese, UFFICIALE: due cessioni alla Spal: Due calciatori lasciano la Cremonese per la Spal (serie B): il centro… - tcm24com : Ufficiale: Valzania alla SPAL #Valzania #SPAL #Cremonese - serieB123 : SerieB Spal, UFFICIALE il colpo dalla A: firma un triennale - psb_original : UFFICIALE: SPAL, preso Fiordaliso dalla Cremonese #SerieB - delsa18 : RT @m_bufalino: Calciomercato, il Pisa accelera per Barba. In avanti si tratta ancora Moreo e non solo. La Cremonese offre Ciofani e Di Car… -