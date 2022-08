Atletica, un record di cuore per Roberta Bruni: “4,72 voluto a tutti i costi” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rovereto – Serata da record a Rovereto per l’Atletica azzurra. Vola nel salto con l’asta Roberta Bruni che migliora il suo primato italiano superando la quota di 4,72 al terzo e ultimo tentativo, nel 58esimo Palio Città della Quercia, per aggiungere un centimetro al 4,71 stabilito a Barletta il 18 giugno. Sempre più in alto la 28enne reatina dei Carabinieri, settima ai recenti Europei: “È una misura assolutamente voluta – esulta – e la pioggia, che era iniziata a cadere, non mi ha fermata anche se avevo un po’ di timore perché non è mai facile in queste condizioni. C’era tanto tifo per me, volevo chiudere la stagione al meglio e ancora in realtà non è terminata, perché tra una settimana sarò a Zurigo per la finale di Diamond League”. La miglior Roberta Bruni di sempre. Per la seconda ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rovereto – Serata daa Rovereto per l’azzurra. Vola nel salto con l’astache migliora il suo primato italiano superando la quota di 4,72 al terzo e ultimo tentativo, nel 58esimo Palio Città della Quercia, per aggiungere un centimetro al 4,71 stabilito a Barletta il 18 giugno. Sempre più in alto la 28enne reatina dei Carabinieri, settima ai recenti Europei: “È una misura assolutamente voluta – esulta – e la pioggia, che era iniziata a cadere, non mi ha fermata anche se avevo un po’ di timore perché non è mai facile in queste condizioni. C’era tanto tifo per me, volevo chiudere la stagione al meglio e ancora in realtà non è terminata, perché tra una settimana sarò a Zurigo per la finale di Diamond League”. La migliordi sempre. Per la seconda ...

