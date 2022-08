William e Harry | un documentario francese svela perché hanno litigato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 30 agosto 2022) Stanno circolando in queste ore alcune indiscrezioni che rivelerebbero, finalmente,frai rapporti siano così tesi. A quanto pare, inoltre, sembra che c’entri proprio la duchessa del Sussex, Meghan Markle Le vicende della famiglia reale britannica non smettono neanche un minuto di tenere banco sui tabloid. Ultimamente anche noi vi abbiamo parlato di quello che sta accadendo ae Kate in questo periodo. La regina Elisabetta ha iniziato a vietare a più di un componente alla volta della sua famiglia di utilizzare lo stesso veicolo. Questo per evitare che, se dovesse accadere un tragico incidente, una dinastia reale possa perdere molti dei suoi componenti, se non tutti., però, è solito pilotare molto spesso il proprio elicottero insieme ai suoi familiari per fare la ...