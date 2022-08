Totti fa sul serio e per il divorzio chiama la Bernardini de Pace (Di martedì 30 agosto 2022) Si tratta di rumors, nessuna conferma. Ma del resto in questa storia, ci sono tante chiacchiere e poche certezze visto che i diretti interessati, al momento, non hanno ancora raccontato nulla. Secondo quanto si legge in un articolo che potrete leggere nel nuovo numero di Novella 2000 ( anticipato sul web anche da Leggo) Francesco Totti avrebbe deciso di farsi seguire, in fase divorzio, da una delle migliori avvocatesse su piazza. Per la separazione da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma avrebbe assunto la Bernardini de Pace. Totti fa sul serio ma del resto, che ci sarebbe stata una battaglia legale, da un paio di mesi, sembra essere cosa certa, visto quello che è successo tra la conduttrice e il Pupone. Francesco Totti chiama la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 agosto 2022) Si tratta di rumors, nessuna conferma. Ma del resto in questa storia, ci sono tante chiacchiere e poche certezze visto che i diretti interessati, al momento, non hanno ancora raccontato nulla. Secondo quanto si legge in un articolo che potrete leggere nel nuovo numero di Novella 2000 ( anticipato sul web anche da Leggo) Francescoavrebbe deciso di farsi seguire, in fase, da una delle migliori avvocatesse su piazza. Per la separazione da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma avrebbe assunto ladefa sulma del resto, che ci sarebbe stata una battaglia legale, da un paio di mesi, sembra essere cosa certa, visto quello che è successo tra la conduttrice e il Pupone. Francescola ...

