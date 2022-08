Studenti senza aule a Giugliano, ‘fumata nera’ da vertice (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per l’istituto superiore “Marconi” di Giugliano (Napoli) si è tenuto oggi alla Città Metropolitana di Napoli un ulteriore vertice ma non c’è ancora la soluzione ad una vicenda, iniziata alcuni mesi fa e che ora vede 1400 Studenti, centinaia di docenti, a poche settimane dalla ripresa delle lezioni, senza una struttura dove andare. L’istituto di via Basile a Giugliano ha necessità di urgenti lavori di ristrutturazione e a maggio scorso è giunto l’ordine di sfratto. La Città metropolitana ha avviato la ricerca di locali dove collocare la scuola ma finora in piedi resta solo la disponibilità del vicino Comune di Melito (formalizzata in un atto di concessione in comodato d’uso) che ha messo a disposizione una struttura di una trentina di aule mentre al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per l’istituto superiore “Marconi” di(Napoli) si è tenuto oggi alla Città Metropolitana di Napoli un ulteriorema non c’è ancora la soluzione ad una vicenda, iniziata alcuni mesi fa e che ora vede 1400, centinaia di docenti, a poche settimane dalla ripresa delle lezioni,una struttura dove andare. L’istituto di via Basile aha necessità di urgenti lavori di ristrutturazione e a maggio scorso è giunto l’ordine di sfratto. La Città metropolitana ha avviato la ricerca di locali dove collocare la scuola ma finora in piedi resta solo la disponibilità del vicino Comune di Melito (formalizzata in un atto di concessione in comodato d’uso) che ha messo a disposizione una struttura di una trentina dimentre al ...

