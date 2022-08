Serie A 2022/2023, quarta giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di martedì 30 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della quarta giornata di Serie A 2022/2023: ecco chi commenterà le sfide del turno infrasettimanale sulle due emittenti che detengono i diritti tv del massimo campionato. Nessun big match, tante partite molto interessanti con le big che dovranno prestare la massima attenzione. Andiamo a scoprire di seguito la programmazione e il palinsesto televisivo dal 30 agosto all’1 settembre. Martedì 30 agosto 2022 ore 18.30 Sassuolo-Milan su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi e Simone Tiribocchi ore 20.45 Inter-Cremonese su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Marco Parolo ore 20.45 Roma-Monza su Dazn Telecronaca: Riccardo Mancini e ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) Ile isue Sky delladi: ecco chi commenterà le sfide del turno infrasettimanale sulle due emittenti che detengono i diritti tv del massimo campionato. Nessun big match, tante partite molto interessanti con le big che dovranno prestare la massima attenzione. Andiamo a scoprire di seguito lazione e il palinsesto televisivo dal 30 agosto all’1 settembre. Martedì 30 agostoore 18.30 Sassuolo-Milan suTelecronaca: Stefano Borghi e Simone Tiribocchi ore 20.45 Inter-Cremonese suTelecronaca: Pierluigi Pardo e Marco Parolo ore 20.45 Roma-Monza suTelecronaca: Riccardo Mancini e ...

