Sassuolo-Milan 0-0: un bruttissimo pareggio | LIVE NEWS (Di martedì 30 agosto 2022) Il LIVE di Sassuolo-Milan, 4^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma alle ore 18:30. Segui l'avvicinamento dei rossoneri al match Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 agosto 2022) Ildi, 4^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma alle ore 18:30. Segui l'avvicinamento dei rossoneri al match

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 18h30 #ForzaMilan ???? - PietroMazzara : Ante #Rebic per problemi alla schiena e Divock #Origi a seguito di un’infiammazione non saranno a disposizione per… - PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - NatalinoGiuse : 4ª Giornata - Dionisi (Sassuolo) Poco da dire, incarta completamente Pioli dal primo minuto, anzi… forse ancora da… - cybermilanismo : Pagella Giornata 4: Sassuolo-Milan 0-0 Maignan: GOAT Resto della squadra: ?? Pioli: non on fire Menzione speciale… -