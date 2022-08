Missione sulla Luna, Parmitano: “Sogno in grande, su quel suolo voglio camminare” (Di martedì 30 agosto 2022) Intervista all’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea sulla prima Missione del programma Lunare Leggi su repubblica (Di martedì 30 agosto 2022) Intervista all’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europeaprimadel programmare

Link4Universe : Tra poche ore si scrive una nuova pagina della storia! il più grande e potente razzo al mondo partirà con la prima… - Link4Universe : 50 anni fa oggi, un razzo Saturn V raggiungeva la rampa di lancio per l'ultima missione del programma lunare Apollo… - riccardo_fra : Due anni fa ho avuto l’onore di firmare per il mio Paese la nostra partecipazione al programma #Artemis, la mission… - FonteUfficiale : Il lancio di #Artemis 1, la prima missione statunitense per tornare sulla #Luna, è stato rinviato a causa di un pro… - GiorgioLiberini : @DarioBallini Sotrattutto la missione artrmis uno non Porterà l'uomo sulla luna. Sia che il lancio è rimandato sia… -