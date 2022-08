Ladispoli | il Pd | “Le strade della città sono abbandonate e pericolose”

(Di martedì 30 agosto 2022)– “In seguito al nostro comunicato del 19 agosto nel quale chiedevamo interventi in merito agli scavi non ripristinati, moltistati i commenti sullo stato delledi”. Il Partito democratico ditorna a parlare dello nel quale versano le. “Una concittadina in particolare – sottolinea il Pd – ci ha invitato a fare con lei una passeggiata per mostrarci lo stato dellein zona Caere Vetus. Abbiamo passeggiato con lei attraversando molte vie, tra le quali Via Arenile di Torre Flavia, Via dei Campi Torre Flavia, Via Fregene, Piazza L. Odescalchi, Via Lavinio, Via Tirrenia, Via Milano. Abbiamo potuto constatare, come mostrano le foto, uno stato di estremo degrado sia del manto ...

100cellae : Ladispoli. Il Pd torna a sollecitare interventi sulle strade cittadine - RobertoAllegre8 : RT @Terzobinarioit: Da lunedì parte la pulizia delle strade a Ladispoli - Terzobinarioit : Da lunedì parte la pulizia delle strade a Ladispoli - 100cellae : Ladispoli. Lunedì 29 agosto la pulizia straordinaria delle strade -

BaraondaNews

'In seguito al nostro comunicato del 19 agosto nel quale chiedevamo interventi in merito agli scavi non ripristinati, molti sono stati i commenti sullo stato delledi. Una concittadina in particolare ci ha invitato a fare con lei una passeggiata per mostrarci lo stato dellein zona Caere Vetus.... molti sono stati i commenti sullo stato delledi. Una concittadina in particolare ci ha invitato a fare con lei una passeggiata per mostrarci lo stato dellein zona Caere ... Ladispoli, rifacimento strade. Il PD: "Non esistono quartieri di serie A e quartieri di serie B" In seguito al nostro comunicato del 19 agosto nel quale chiedevamo interventi in merito agli scavi non ripristinati, molti sono stati i commenti sullo stato delle strade di Ladispoli. Una concittadina ...“In seguito al nostro comunicato del 19 agosto nel quale chiedevamo interventi in merito agli scavi non ripristinati, molti sono stati i commenti sullo stato delle strade di Ladispoli. Una concittadin ...