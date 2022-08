Iraq: Sadr ai suoi miliziani, 'ritiratevi entro un'ora' (Di martedì 30 agosto 2022) Il leader sciita iracheno Moqtada Sadr ha intimato ai suoi seguaci armati di ritirarsi entro un'ora dalle strade dentro e attorno alla Zona Verde di Baghdad. Lo si apprende da un comunicato diffuso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Il leader sciita iracheno Moqtadaha intimato aiseguaci armati di ritirarsiun'ora dalle strade de attorno alla Zona Verde di Baghdad. Lo si apprende da un comunicato diffuso ...

