Il trono di spade, ecco la scena più violenta quella che non è mai stata mandata in onda (Di martedì 30 agosto 2022) Se siete fan di Game of Thrones non potete perdervi la scena tagliata. In questo caso è stata rimossa perché eccessivamente violenta ma le parti tagliate sono sempre interessanti perché raccontano dei pezzi di storia misteriosi che non sono accessibili al pubblico. Alcuni tipi di scene vengono solitamente rimosse in fase di post produzione quando L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 30 agosto 2022) Se siete fan di Game of Thrones non potete perdervi latagliata. In questo caso èrimossa perché eccessivamentema le parti tagliate sono sempre interessanti perché raccontano dei pezzi di storia misteriosi che non sono accessibili al pubblico. Alcuni tipi di scene vengono solitamente rimosse in fase di post produzione quando L'articolo proviene da CheSuccede.it.

hznll28 : RT @francy_flo: Questa serie già meglio di GoT perché hanno creato il vero trono di spade #HouseoftheDragon - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €54.94 Ora Costa: €43.99 #sconti #scontiamazon ???? - lachesi_ : Leggere tutti i tweet sullo spin off del trono di spade mi fa tornare in mente quel periodo dell'ultima stagione in… - BRUNIFEDERICO : @Marinaperadesso Ma che è? Il trono di spade? - kyvbae : Leggendo in giro mi state facendo venire voglia di dare una seconda chance al Trono di Spade, nonostante sia una de… -