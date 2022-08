Fine contratto stagionale: quando e come chiedere la Naspi (Di martedì 30 agosto 2022) L’imminente Fine della stagione estiva coincide con la cessazione di tutti quei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati per far fronte all’esigenza di personale legata al picco di attività nel settore alberghiero, della ristorazione ed in generale dei pubblici esercizi, complice l’affluenza di turisti italiani e stranieri nei luoghi d’arte, di mare e montagna, principalmente nel trimestre giugno – agosto. In poche parole, la Fine del contratto stagionale. A fronte della perdita dell’occupazione stagionale, è importante sapere che l’Inps eroga una prestazione economica, finalizzata a sostenere i lavoratori nei periodi in cui sono privi di occupazione. La prestazione, chiamata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla Naspi), è stata introdotta dal Decreto ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 agosto 2022) L’imminentedella stagione estiva coincide con la cessazione di tutti quei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati per far fronte all’esigenza di personale legata al picco di attività nel settore alberghiero, della ristorazione ed in generale dei pubblici esercizi, complice l’affluenza di turisti italiani e stranieri nei luoghi d’arte, di mare e montagna, principalmente nel trimestre giugno – agosto. In poche parole, ladel. A fronte della perdita dell’occupazione, è importante sapere che l’Inps eroga una prestazione economica, finalizzata a sostenere i lavoratori nei periodi in cui sono privi di occupazione. La prestazione, chiamata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla), è stata introdotta dal Decreto ...

