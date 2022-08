Chicago PD 10 stagione in Italia quando esce?

(Di martedì 30 agosto 2022)PD 10è rinnovata ma non è l'unica! Scopri tutte le news sulle serie #Onenate dalla mente di Dick Wolf! Tvserial.it.

tinywallfl0werr : Qualcuno che segue Chicago Med? Sono a metà della terza stagione e niente la amo - itsmetheguru : In che senso ultima stagione con Jay in Chicago PD?? - comingsoonit : Fan di #ChicagoPD, preparate i fazzoletti: Jesse Lee Soffer ha rivelato che lascerà la serie tv durante la prossima… - Stasera_in_TV : ITALIA 1: (21:20) Chicago P.D. - Stagione 9 Episodio 11 - Bugie (Telefilm) #StaseraInTV 29/08/2022 #PrimaSerata #chicagop.d.-stagione9episod - IlyRedPassion : @Alessia89833959 @ladystrayeah Dopo un’estate passata da una serie turca all’altra mi sono ripromessa di scegliere… -

ComingSoon.it

La primasarà composta da nove puntate in cui l'attrice, recentemente nel cast del film ... professore e uomo di famiglia che una notte, mentre sta camminando per le strade di, viene ...Su Italia 1 la nonadiPD 1.139.000 (7,1%). Su Rai3 - dalle 21.36 alle 23.13 - la nuovadi Presa Diretta 1.010.000 (6,6%). Su La7 La Corsa al Voto 473.000 (3,2%). Sul Nove ... Jesse Lee Soffer lascerà Chicago P.D. durante la prossima stagione Jesse Lee Soffer, interprete del detective Jay Halstead, ha annunciato che lascerà Chicago PD dopo quasi dieci anni.Una terribile notizia per i fan di Chicago P.D.: Jesse Lee Soffer, volto storico del poliziesco di successo di NBC, lascerà il ruolo del detective Jay Halstead nel corso della prossima, decima stagion ...