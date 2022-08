Chi rischia grosso (e chi meno) se Mosca chiude il gas secondo S&P (Di martedì 30 agosto 2022) E se Mosca dovesse per davvero chiudere i rubinetti del gas? Senza aspettare mosse e contromosse dell’Europa, a cominciare dal tanto ambito price cap? Standard&Poor’s si è fatta un’idea. In uno scenario al ribasso in cui la Russia tagliasse le esportazioni di gas verso l’Europa e scattasse un razionamento obbligatorio nell’Ue, la Germania cadrebbe in recessione, la crescita dell’eurozona si indebolirebbe e l’inflazione rimarrebbe alta più a lungo. E poi, spiega l’agenzia di rating, un’inflazione molto più elevata costringerebbe la Banca centrale europea ad aumentare il tasso di rifinanziamento al 3% entro l’inizio del 2024, nonostante una crescita molto più debole. Il titolo del report è abbastanza eloquente, L’Europa si prepara a un inverno tetro e illustra uno scenario al ribasso rispetto alle previsioni economiche di base pubblicate a fine ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) E sedovesse per davverore i rubinetti del gas? Senza aspettare mosse e contromosse dell’Europa, a cominciare dal tanto ambito price cap? Standard&Poor’s si è fatta un’idea. In uno scenario al ribasso in cui la Russia tagliasse le esportazioni di gas verso l’Europa e scattasse un razionamento obbligatorio nell’Ue, la Germania cadrebbe in recessione, la crescita dell’eurozona si indebolirebbe e l’inflazione rimarrebbe alta più a lungo. E poi, spiega l’agenzia di rating, un’inflazione molto più elevata costringerebbe la Banca centrale europea ad aumentare il tasso di rifinanziamento al 3% entro l’inizio del 2024, nonostante una crescita molto più debole. Il titolo del report è abbastanza eloquente, L’Europa si prepara a un inverno tetro e illustra uno scenario al ribasso rispetto alle previsioni economiche di base pubblicate a fine ...

