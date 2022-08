Al via la missione Artemis I verso la Luna, quando parte e come seguirla in diretta (Di martedì 30 agosto 2022) Il lancio della missione spaziale Artemis I della NASA farà scattare il nuovo conto alla rovescia verso il ritorno dell'uomo sulla Luna. Dopo un primo rinvio a causa di un problema al motore, il prossimo 2 settembre dovrebbe essere il momento giusto per il lancio del mega-razzo SLS – Space Launch System – che dovrà gestire tutti gli step successivi del programma – che dovrebbe concludersi, appunto, nel 2025 con l'arrivo sul Satellite. Si tratterà del razzo più grande ad aver mai lasciato la Terra con i suoi 61 metri di altezza, due booster e quattro motori RS-25 e può trasportare circa 27 tonnellate di materiali fino alle vicinanze della Luna. Al momento della partenza i due booster genereranno più spinta di 14 aerei commerciali a 4 motori che serviranno a dare la spinta necessaria per ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Il lancio dellaspazialeI della NASA farà scattare il nuovo conto alla rovesciail ritorno dell'uomo sulla. Dopo un primo rinvio a causa di un problema al motore, il prossimo 2 settembre dovrebbe essere il momento giusto per il lancio del mega-razzo SLS – Space Launch System – che dovrà gestire tutti gli step successivi del programma – che dovrebbe concludersi, appunto, nel 2025 con l'arrivo sul Satellite. Si tratterà del razzo più grande ad aver mai lasciato la Terra con i suoi 61 metri di altezza, due booster e quattro motori RS-25 e può trasportare circa 27 tonnellate di materiali fino alle vicinanze della. Al momento dellanza i due booster genereranno più spinta di 14 aerei commerciali a 4 motori che serviranno a dare la spinta necessaria per ...

